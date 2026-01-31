Titrée à Wimbledon en juillet 2022, grâce à une victoire contre Ons Jabeur, Elena Rybakina a dû attendre trois ans et demi pour remporter son deuxième titre du Grand Chelem.

En confé­rence de presse après sa victoire en finale contre Aryna Sabalenka à Melbourne ce samedi (6−4, 4–6, 6–4), la cinquième joueuse mondiale a évoqué cette « longue » attente avec beau­coup d’honnêteté.

« J’ai toujours cru que je pouvais revenir au niveau où j’étais. Bien sûr, nous avons tous des hauts et des bas. Comme tout le monde, je pense, je me suis parfois dit que je ne joue­rais plus jamais une finale de Grand Chelem, mais tout est ques­tion de travail. Je pense que nous avons beau­coup travaillé avec l’équipe, et ils m’ont aussi beau­coup soutenue. Dans les moments où je n’étais peut‐être pas très posi­tive, ils m’ont aidée en coulisses. Quand vous remportez des victoires, de grandes victoires contre les meilleures joueuses, vous commencez à y croire davan­tage, vous prenez confiance en vous. C’est comme ça que ça s’est passé. »