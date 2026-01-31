Titrée à Wimbledon en juillet 2022, grâce à une victoire contre Ons Jabeur, Elena Rybakina a dû attendre trois ans et demi pour remporter son deuxième titre du Grand Chelem.
En conférence de presse après sa victoire en finale contre Aryna Sabalenka à Melbourne ce samedi (6−4, 4–6, 6–4), la cinquième joueuse mondiale a évoqué cette « longue » attente avec beaucoup d’honnêteté.
« J’ai toujours cru que je pouvais revenir au niveau où j’étais. Bien sûr, nous avons tous des hauts et des bas. Comme tout le monde, je pense, je me suis parfois dit que je ne jouerais plus jamais une finale de Grand Chelem, mais tout est question de travail. Je pense que nous avons beaucoup travaillé avec l’équipe, et ils m’ont aussi beaucoup soutenue. Dans les moments où je n’étais peut‐être pas très positive, ils m’ont aidée en coulisses. Quand vous remportez des victoires, de grandes victoires contre les meilleures joueuses, vous commencez à y croire davantage, vous prenez confiance en vous. C’est comme ça que ça s’est passé. »
Publié le samedi 31 janvier 2026 à 16:26