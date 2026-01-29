De passage au micro de nos confrères d’Eurosport après sa victoire mira­cu­leuse en quarts de finale de l’Open d’Australie face à Lorenzo Musetti, blessé et contraint à l’abandon alors qu’il menait deux sets à rien, Novak Djokovic a fait une petite confession.

S’il a logi­que­ment expliqué que le forfait de Jakub Mensik au tour précé­dent lui avait permis de ne pas trop se fati­guer, il a égale­ment reconnu que cela lui avait un peu coupé les jambes.

Et avant de retrouver de Jannik Sinner ce vendredi matin (pas avant 9h30, heure fran­çaise), ce n’est pas forcé­ment une bonne nouvelle, d’au­tant que le Serbe a perdu ses cinq dernières confron­ta­tions face à l’Italien. Un petit aveu de faiblesse même si, comme il le dit, l’en­traî­ne­ment peut lui permettre de combler cette perte de rythme.

Barbara Schett : « Parfois, vous savez, il faut avoir la chance de son côté. Vous avez parti­cipé à telle­ment de Grands Chelems, telle­ment de demi‐finales, c’est proba­ble­ment celle que vous attei­gnez en ayant joué le moins long­temps, ce qui à 38 ans, n’est peut‐être pas une mauvaise chose.

Novak Djokovic : Cela dépend du point de vue. De la pers­pec­tive de la récu­pé­ra­tion d’énergie, vous avez raison, mais en même temps, j’ai un peu perdu le rythme, ça s’est ressenti sur le court. Je vais retourner à l’en­traî­ne­ment pour me préparer au mieux pour ma demie. »