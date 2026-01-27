Consultant pour Eurosport et invité à donner son avis sur l’af­fiche des quarts de finale de l’Open d’Australie entre Novak Djokovic, dix fois vain­queur du tournoi, et Lorenzo Musetti, nouveau 5e mondial et qui semble n’avoir jamais été aussi fort, Arnaud Clément a donné l’avan­tage à ce dernier.

Selon l’an­cien fina­liste à Melbourne (2001), la nervo­sité dégagé par le Serbe depuis le début de la quin­zaine et la force physique de L’Italien vont peser lourd dans la balance.

« Piur Djokovic, physi­que­ment, tout va bien, il le dit. Il y a juste un point que j’ai trouvé très parti­cu­lier, c’est qu’il a quand même failli se faire sortir par disqua­li­fi­ca­tion au tour précé­dent. Il nous a quand même montré qu’il était très nerveux. Et il se sait favori, sur le papier, contre Musetti, qu’il a battu dix fois. Il sait aussi que Musetti joue extrê­me­ment bien en ce moment, que, physi­que­ment, il dégage quelque chose de très intense, il a l’air vrai­ment à son meilleur. Je pense que ça va être très dur pour Novak Djokovic de tenir sur la distance, en cinq sets. Je peux me tromper, en général je le mets toujours vain­queur dans ce genre de posi­tion, mais pas demain (mercredi). On va voir ce que cela va donner, je suis assez curieux. »