Consultant pour Eurosport et invité à donner son avis sur l’affiche des quarts de finale de l’Open d’Australie entre Novak Djokovic, dix fois vainqueur du tournoi, et Lorenzo Musetti, nouveau 5e mondial et qui semble n’avoir jamais été aussi fort, Arnaud Clément a donné l’avantage à ce dernier.
Selon l’ancien finaliste à Melbourne (2001), la nervosité dégagé par le Serbe depuis le début de la quinzaine et la force physique de L’Italien vont peser lourd dans la balance.
« Piur Djokovic, physiquement, tout va bien, il le dit. Il y a juste un point que j’ai trouvé très particulier, c’est qu’il a quand même failli se faire sortir par disqualification au tour précédent. Il nous a quand même montré qu’il était très nerveux. Et il se sait favori, sur le papier, contre Musetti, qu’il a battu dix fois. Il sait aussi que Musetti joue extrêmement bien en ce moment, que, physiquement, il dégage quelque chose de très intense, il a l’air vraiment à son meilleur. Je pense que ça va être très dur pour Novak Djokovic de tenir sur la distance, en cinq sets. Je peux me tromper, en général je le mets toujours vainqueur dans ce genre de position, mais pas demain (mercredi). On va voir ce que cela va donner, je suis assez curieux. »
Publié le mardi 27 janvier 2026 à 13:13