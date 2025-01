Invité à s’ex­primer sur Novak Djokovic avant le choc ce mardi en quarts de finale de l’Open d’Australie face à Carlos Alcaraz, John McEnroe, consul­tant pour Eurosport, a estimé que le Serbe ne souciait abso­lu­ment plus de la manière de triom­pher, que tout ce qui comp­tait pour lui était de pousser ses records le plus loin possible.

Une posi­tion qui s’en­tend même si tout le monde ne sera pas forcé­ment d’accord.

« Ce qu’il veut, c’est atteindre 25 titres du Grand Chelem, et je ne pense pas qu’il se soucie de la façon dont il le fera. S’il savait qu’il allait gagner le tournoi, il préfé­re­rait bien sûr jouer Alcaraz et le battre, puis battre Jannik Sinner en finale, le meilleur des meilleurs. Mais à ce stade, ce n’est pas comme s’il n’avait pas prouvé qu’il pouvait battre les meilleurs, et il l’a fait un certain nombre de fois. Il essaie juste d’éta­blir des records qui ne seront pas dépassés. Il en est déjà très proche, si ce n’est déjà fait. Je ne vois pas comment un joueur masculin pour­rait battre ses records avant longtemps. »