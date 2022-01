Une audience se tient actuel­le­ment en urgence en présence du juge Anthony Kelly, qui avait donné raison à Novak Djokovic il y a quelques jours en bloquant son expul­sion, et de l’avocat du joueur. Elle est diffusée en direct sur Youtube et suivie par plus de 45 000 personnes.

L’avocat du serbe a dénoncé la prise de déci­sion tardive d’Alexis Hawke, le ministre austra­lien de l’Immigration, concer­nant l’an­nu­la­tion pour la seconde fois du visa de Djokovic. « Chaque minute compte, le tournoi commence lundi », a‑t‐il lâché. Il a égale­ment dénoncé « l’ex­ci­ta­tion dans la commu­nauté anti‐vax », respon­sable selon lui de la posi­tion du gouver­ne­ment. Alors que pour l’avocat, le senti­ment anti‐vax sera encore plus fort si Djokovic venait à être expulsé.

Le juge est d’ac­cord sur le fait qu’il faut qu’un verdict final soit rendu avant lundi et le début de l’Open d’Australie, où Nole doit affronter son compa­triote Miomir Kecmanovic au 1er tour.

Libre pour le moment, Novak Djokovic sera arrêté et entendu samedi par les services d’im­mi­gra­tion, avant l’au­dience finale dimanche.