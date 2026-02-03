Alors que le média Univers Tennis demandait il y a quelques semaines à Jo‐Wilfried Tsonga si Alcaraz était plus fort que Federer, Nadal et Djokovic, le Français avait donné une réponse controversée : « On ne sait pas trop mais j’aurais aimé le voir gagner Roland‐Garros en battant Del Potro au 3e tour, Murray en huitièmes, Novak en quarts, Roger en demies et Rafa en finale. »
Patrick Mouratoglou avait alors commenté cette déclaration en glissant un tacle à son compatriote : « Désolé Jo, mais je ne pense pas que tu aurais battu régulièrement Draper, Rune, De Minaur, Fritz, Shelton ou Auger‐Aliassime. Dire qu’Alcaraz et Sinner dominent autant car leurs adversaires sont plus faibles que ceux de Federer, Nadal et Djokovic leur enlève le crédit qu’ils méritent », en rajoutant même en commentaire : « le prime de Jo a duré seulement une saison. »
Si Carlos Alcaraz est devenu le plus jeune joueur à réaliser le Grand Chelem en carrière, grâce à sa victoire contre Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie, Toni Nadal est allé dans le sens de Tsonga en estimant que la concurrence était plus féroce à l’époque du Big 3.
« On peut aller aussi loin que nos capacités nous le permettent et que nos adversaires nous le permettent. Son potentiel est très élevé car il a tout pour lui et un grand avantage : je ne vois pratiquement aucun rival capable de le perturber, à part Sinner et Zverev… Zverev est un adversaire dangereux, mais il a un problème mental… il subit une forte pression pour remporter un Grand Chelem. Avant, quand on affrontait Del Potro, Murray ou Wawrinka , on savait qu’on allait souffrir et que le match serait difficile. S’ils étaient en grande forme, ils pouvaient vous battre », a déclaré l’oncle et entraîneur historique de Rafa dans des propos relayés par AS.
Publié le mardi 3 février 2026 à 10:57