Le bémol de Toni Nadal après le titre d’Alcaraz : « Avant, quand on affron­tait Del Potro, Murray ou Wawrinka, on savait qu’on allait souf­frir et que le match serait difficile »

Alors que le média Univers Tennis deman­dait il y a quelques semaines à Jo‐Wilfried Tsonga si Alcaraz était plus fort que Federer, Nadal et Djokovic, le Français avait donné une réponse contro­versée : « On ne sait pas trop mais j’aurais aimé le voir gagner Roland‐Garros en battant Del Potro au 3e tour, Murray en huitièmes, Novak en quarts, Roger en demies et Rafa en finale. »

Patrick Mouratoglou avait alors commenté cette décla­ra­tion en glis­sant un tacle à son compa­triote : « Désolé Jo, mais je ne pense pas que tu aurais battu régu­liè­re­ment Draper, Rune, De Minaur, Fritz, Shelton ou Auger‐Aliassime. Dire qu’Alcaraz et Sinner dominent autant car leurs adver­saires sont plus faibles que ceux de Federer, Nadal et Djokovic leur enlève le crédit qu’ils méritent », en rajou­tant même en commen­taire : « le prime de Jo a duré seule­ment une saison. »

Si Carlos Alcaraz est devenu le plus jeune joueur à réaliser le Grand Chelem en carrière, grâce à sa victoire contre Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie, Toni Nadal est allé dans le sens de Tsonga en esti­mant que la concur­rence était plus féroce à l’époque du Big 3. 

« On peut aller aussi loin que nos capa­cités nous le permettent et que nos adver­saires nous le permettent. Son poten­tiel est très élevé car il a tout pour lui et un grand avan­tage : je ne vois prati­que­ment aucun rival capable de le perturber, à part Sinner et Zverev… Zverev est un adver­saire dange­reux, mais il a un problème mental… il subit une forte pres­sion pour remporter un Grand Chelem. Avant, quand on affron­tait Del Potro, Murray ou Wawrinka , on savait qu’on allait souf­frir et que le match serait diffi­cile. S’ils étaient en grande forme, ils pouvaient vous battre », a déclaré l’oncle et entraî­neur histo­rique de Rafa dans des propos relayés par AS.

Publié le mardi 3 février 2026 à 10:57

