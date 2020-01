En corrigeant Yoshihito Nishioka (6-3, 6-2, 6-2), Novak Djokovic a validé son billet pour les huitièmes de finale de l’Open d’Australie. Le Serbe disputera le cinquantième huitième de finale de sa carrière dans un tournoi du Grand Chelem ! Un chiffre qui donne le vertige.

Just like he drew it up 😁@DjokerNole reaches his 5⃣0⃣th Grand Slam round of 16 as he breezes past Nishioka 6-3 6-2 6-2. He meets Schwartzman next.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/QfBIt1dSfR

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2020