La quarantaine en Australie a des règles strictes.

Les joueurs ont donc le droit à 5H en dehors de leur chambre avec 1h pour s’alimenter, 2h pour parfaire leur physique, et 2H pour taper la balle.

Durant la première semaine de la quarantaine, lors de ces séances tennis, chaque joueur doit avoir le même partenaire.

Lors de la deuxième, un autre « couple » de joueurs peut se rajouter.

Si un joueur n’a pas de partenaire en arrivant, on lui « imposera » donc son duettiste.

Ce système a déjà entrainé des négociations car il est évident que cela influencera sa préparation. On imagine donc que les téléphones des agents sont entrain de « chauffer » et on a hâte de voir la composition de ces couples temporaires.