Place à la fin du deuxième tour de l’Open d’Australie ce jeudi.

Diminué physi­que­ment mais encore au‐dessus de la plupart de ses adver­saires, Novak Djokovic affron­tera, en quatrième rota­tion sur le Central, le qualifié trico­lore, Enzo Couacaud, qui devra sortir le match de sa vie pour tenter d’en­rayer la machine serbe.

Impeccable lors de son entrée en lice, Caroline Garcia va faire face à son premier vrai test du tournoi face à la Canadienne, Leylah Fernandez, fina­liste de l’US Open 2021 et dont le timing et la comba­ti­vité pour­raient bien embêter la Lyonnaise.

Si Caro est la seule Française encore en lice dans le tableau féminin, il en reste encore quatre chez les messieurs en plus d’Enzo Couacaud opposé à Djokovic.

Adrian Mannarino, qui a enfin pu vaincre le signe indien face à John Isner, aura la lourde tâche d’af­fronter le local Alex De Minaur sur le bouillante John Cain Arena.

Jérémy Chardy, vain­queur au premier tour après un an et demi sans jouer, n’aura pas grande chose à perdre contre le Britannique Daniel Evans qui usera et abusera sans aucun doute de ses fameux slices de revers pour déré­gler le Palois.

Ugo Humbert, en grande perte de vitesse ces derniers mois et tombeur d’un Richard Gasquet fatigué au premier tour, devra confirmer ses progrès dans le jeu contre l’Américain Denis Kudla. Un vrai coup à jouer pour le Messin.

Enfin, Benjamin Bonzi, toujours aussi calme et régu­lier, défiera l’Espagnol Pablo Carreno Busta pour un match peut‐être plus serré qu’on le croit.

