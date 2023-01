Après la fin du premier tour ce mardi, place désor­mais au début du deuxième ce mercredi avec quelques très belles affiches.

Sorti vain­queur sans briller face à Jack Draper au premier tour, Rafael Nadal va affronter l’Américain Mackenzie McDonald en troi­sième rota­tion sur la Rod Laver Arena. Un match qui ne devrait pas trop poser de problème à l’Espagnol.

Dans le tableau féminin, on aura les deux yeux fixés sur le véri­table choc de ces 32e de finale entre Emma Raducanu, lauréate de l’US Open 2021, et Cori Gauff, fina­liste de Roland‐Garros 2022.

Côté Tricolores, Moutet devra jouer son meilleur tennis pour battre Francisco Cerundolo tout comme Constant Lestienne face à Cameron Norrie. Chez les dames, Clara Burel va affronter la lauréate de Roland‐Garros 2021, la Tchèque Barbora Krejcikova. Pas facile mais pas impossible.

À noter que plusieurs matchs programmés ce mardi ont été repoussés au mercredi à cause de la forte chaleur (plus de 40 degrés) et des averses, dont le 100 % Français entre Richard Gasquet et Ugo Humbert.

Découvrez le programme complet de la journée de mercredi à l’Open d’Australie :