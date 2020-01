A seulement 15 ans, Cori Gauff a déjà énormément de caractère. La preuve, opposée à Sorana Cirstea (74e), l’Américaine (67e) a perdu le premier set puis elle a été menée 3-0 dans le troisième set. La native d’Atlanta a réalisé un comeback pour l’emporter finalement 4-6, 6-3, 7-5. Comme lors de l’US Open, Cori Gauff affrontera Naomi Osaka au troisième tour. Un choc qui illustre le présent et l’avenir du tennis féminin. A New York, c’est la Japonaise qui s’était imposée 6-3 6-0. A Melbourne, Cori Gauff parviendra-t-elle à prendre sa revanche ?

Challenge Accepted 💯@cocogauff does it again ousting Cirstea 4-6 6-3 7-5 to set up a blockbuster third round clash with defending champion Naomi Osaka.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/xHrsOMng2N

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2020