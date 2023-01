Interrogé sur la possible finale de gala entre Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas, Karen Khachanov a décidé de donner un petit conseil à son bour­reau du jour. Et il assez cocasse lors­qu’on connaît la rela­tion tumul­tueuse entre les deux hommes.

« Stefanos a déjà battu Novak deux ou trois fois même si je ne m’en souviens pas bien non plus. Nous devons d’abord attendre et voir si Novak gagne. S’il gagne, il est clair que personne de cette géné­ra­tion ne l’a battu dans une telle situa­tion, à l’ex­cep­tion de Daniil en finale de l’US Open. Stefanos devrait peut‐être appeler Daniil pour lui demander comment il a fait (rires). »