Alexandre Müller vit un rêve éveillé. Opposé à l’Argentin Juan Ignacio Londero (n°81) pour le 1er tour de l’Open d’Australien, le Français s’est impo­sé en quatre sets : 4–6, 6–3, 6–0, 6–3. Mais au‐delà de la vic­toire, c’est tout un sym­bole qui se cache der­rière ce résul­tat. En effet, il s’a­git de la toute pre­mière vic­toire en Grand Chelem de sa jeune car­rière, lui qui n’é­tait encore jamais appa­ru dans le tableau prin­ci­pal d’un Majeur en dehors de Roland‐Garros.

Tout avait pour­tant failli virer au cau­che­mar. Eliminé au 3ème tour des qua­li­fi­ca­tions du pre­mier Grand Chelem de la sai­son par le Russe Karatsev (6–2, 6–1), jamais le 210ème joueur mon­dial n’au­rait pu ima­gi­ner signer sa plus belle perf quelques semaines plus tard. Mais le des­tin en a déci­dé autre­ment, invi­té dans le tableau prin­ci­pal par les orga­ni­sa­teurs suite aux for­faits et mal­gré la qua­ran­taine de deux semaines impo­sées, la réus­site a fina­le­ment sou­ri au Français. Quel que soit le résul­tat du pro­chain tour, une chose est sûre, son Open d’Australie est déjà réussi…