Alexander Zverev s’est qualifié en quarts de finale après une longue bataille face à Cameron Norrie.

Un match inter­rompu quelques minutes dans le troi­sième set, lors­qu’une personne du public a lancé des flyers pro‐palestiniens sur le court.

Zverev s’est montré surpris qu’un inci­dent comme celui‐ci se produise à Melbourne, tant la sécu­rité y est poussée. Et d’ailleurs, l’Allemand s’est permis une remarque exacerbée envers la sécu­rité, qu’il juge parfois un peu exces­sive dans sa manière de travailler.

« Aujourd’hui, je suis allé aux vestiaires et la salle de sport se trouve juste à côté des vestiaires. Ils ne m’ont pas laissé entrer dans le gymnase parce que j’avais oublié mon accré­di­ta­tion dans le vestiaire. Mais qu’est‐ce que vous faites ? Vous protégez les joueurs contre les joueurs. Ce n’est vrai­ment pas le but. Je pense que c’est l’in­verse qu’il faut faire. Ce sont déjà les quarts de finale, on connaît les joueurs main­te­nant, surtout qu’il y a des écrans et des télé­vi­sions devant tous les agents de sécurité. »