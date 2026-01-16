Blessé au niveau du dos pendant une grande partie de la saison 2025, Stefanos Tsitsipas avait des choses à dire lors de son passage en confé­rence de presse avant le début de l’Open d’Australie.

S’il semble avoir laissé ses soucis physiques derrière lui, le Grec a tiré la sonnette d’alarme concer­nant la cadence imposée par le calen­drier ATP.

« Je ne pense pas que ce soit une coïn­ci­dence si tant de joueurs ont été blessés en 2025, et j’ai vu une statis­tique à ce sujet. Je pense que nous n’avons jamais connu une année avec autant d’aban­dons. Vous le savez proba­ble­ment mieux que moi, mais j’ai vu quelque part sur Internet une statis­tique qui mention­nait un grand nombre d’aban­dons cette année. Personnellement, je pense qu’il y a un lien direct avec ce que le circuit nous fait subir. Je ne pense pas que ce soit un hasard si cela s’est produit cette année. Les Masters 1000 sont beau­coup trop longs. Je pense qu’il existe une formule qui peut être appli­quée à cela, où vous réduisez quelques jours ici et là, et vous obtenez la formule parfaite, juste quelques petits ajus­te­ments pour que cela fonctionne. »