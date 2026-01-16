Blessé au niveau du dos pendant une grande partie de la saison 2025, Stefanos Tsitsipas avait des choses à dire lors de son passage en conférence de presse avant le début de l’Open d’Australie.
S’il semble avoir laissé ses soucis physiques derrière lui, le Grec a tiré la sonnette d’alarme concernant la cadence imposée par le calendrier ATP.
« Je ne pense pas que ce soit une coïncidence si tant de joueurs ont été blessés en 2025, et j’ai vu une statistique à ce sujet. Je pense que nous n’avons jamais connu une année avec autant d’abandons. Vous le savez probablement mieux que moi, mais j’ai vu quelque part sur Internet une statistique qui mentionnait un grand nombre d’abandons cette année. Personnellement, je pense qu’il y a un lien direct avec ce que le circuit nous fait subir. Je ne pense pas que ce soit un hasard si cela s’est produit cette année. Les Masters 1000 sont beaucoup trop longs. Je pense qu’il existe une formule qui peut être appliquée à cela, où vous réduisez quelques jours ici et là, et vous obtenez la formule parfaite, juste quelques petits ajustements pour que cela fonctionne. »
Publié le vendredi 16 janvier 2026 à 15:45