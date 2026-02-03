AccueilATPLe Français Arthur Géa, battu par Wawrinka au 2e tour : "Je...
Le Français Arthur Géa, battu par Wawrinka au 2e tour : « Je me suis dit : Il se fout de ma gueule lui, c’est pas possible »

Thomas S
Par Thomas S

Arthur Gea, c’est la très belle surprise et satis­fac­tion de ce début de saison pour le tennis français.

Vainqueur du Challenger de Nouméa début janvier avant de se quali­fier haut la main pour le grand tableau de l’Open d’Australie, l’ac­tuel 168e mondial s’est d’abord offert Jiri Lehecka (21e) avant de céder au deuxième tour et au super tie‐break face à la légende, Stan Wawrinka.

Invité à revenir sur son expé­rience chez nos confrères de Tennis Legend, le Vauclusien n’a pas pu s’empêcher de pester sur le niveau de jeu affiché par le Suisse alors qu’il aura 41 ans dans quelques jours. Le tout, avec le sourire. 

Tu t’es dit plusieurs fois « Mais c’est pas possible, le mec n’a pas 40 piges en fait » ?
Arthur Géa : « Ouais, surtout à la fin. Je me suis dit : Il se fout de ma gueule lui, c’est pas possible (…). Je parlais avec Gaël Monfils. Il m’a dit : L’ambiance que tu as eue, tu vas peut‐être l’avoir 30 matches dans ta carrière. Et ton premier cinq sets, tu le commences comme ça. »

Publié le mardi 3 février 2026 à 15:18

