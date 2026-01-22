Vainqueur du Challenger de Nouméa, puis sorti des quali­fi­ca­tions à l’Open d’Australie et tombeur en trois sets de Jiri Lehecka (19e mondial) au premier tour, le jeune Arthur Gea, 198e mondial, a fina­le­ment été stoppé par l’inusable Stanislas Wawrinka (40 ans).

En souf­france physique dans le super tie‐break, qui concluait un combat de 4h30, le Français de 21 ans a été impres­sionné par la résis­tance physique de son adversaire.

« J’étais préparé à faire cinq sets. Mes entraî­neurs m’avaient dit qu’il n’al­lait pas lâcher le morceau comme ça, c’est la dernière fois qu’il vient ici. J’aurais préféré faire moins que cinq sets mais bon c’est quand même un très bon match. J’ai été surpris quand même de son état physique. J’ai l’im­pres­sion qu’il était très bien encore », a déclaré Arthur Gea en confé­rence de presse.

Un tout autre défi attend désor­mais « Stan the man » au troi­sième tour à Melbourne, où il affron­tera le 9e mondial Taylor Fritz. Celui qui dispute sa dernière saison sur le circuit a désor­mais deux jours pour récupérer.