Vainqueur du Challenger de Nouméa, puis sorti des qualifications à l’Open d’Australie et tombeur en trois sets de Jiri Lehecka (19e mondial) au premier tour, le jeune Arthur Gea, 198e mondial, a finalement été stoppé par l’inusable Stanislas Wawrinka (40 ans).
En souffrance physique dans le super tie‐break, qui concluait un combat de 4h30, le Français de 21 ans a été impressionné par la résistance physique de son adversaire.
« J’étais préparé à faire cinq sets. Mes entraîneurs m’avaient dit qu’il n’allait pas lâcher le morceau comme ça, c’est la dernière fois qu’il vient ici. J’aurais préféré faire moins que cinq sets mais bon c’est quand même un très bon match. J’ai été surpris quand même de son état physique. J’ai l’impression qu’il était très bien encore », a déclaré Arthur Gea en conférence de presse.
Un tout autre défi attend désormais « Stan the man » au troisième tour à Melbourne, où il affrontera le 9e mondial Taylor Fritz. Celui qui dispute sa dernière saison sur le circuit a désormais deux jours pour récupérer.
Publié le jeudi 22 janvier 2026 à 13:47