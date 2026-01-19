Arthur Gea est entré dans une nouvelle dimen­sion ce lundi, celle des vain­queurs d’un match en Grand Chelem.

Toujours invaincu en 2026 suite à son titre sur le Challenger de Nouméa et ses trois victoires en quali­fi­ca­tion, le Français de 21 ans s’est tout simple­ment offert le 19e joueur mondial, Jiri Lehecka, au premier tour de l’Open d’Australie.

De passage en confé­rence de presse après cette magni­fique victoire en trois sets, l’ac­tuel 198e mondial a forcé­ment été inter­rogé sur son adver­saire eu deuxième tour, un certain Stan Wawrinka, qui dispute l’ul­time année de sa carrière.

« Ce sera un très beau match. Je le connais depuis que je joue au tennis. Je l’en­cou­ra­geais donc à la télé­vi­sion. C’est sa dernière année, je suis donc très heureux de jouer contre ces joueurs. Ce sont des légendes. Mais je vais essayer de gagner (rires), bien sûr, et de l’ap­plaudir pour sa grande carrière. »