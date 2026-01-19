Arthur Gea est entré dans une nouvelle dimension ce lundi, celle des vainqueurs d’un match en Grand Chelem.
Toujours invaincu en 2026 suite à son titre sur le Challenger de Nouméa et ses trois victoires en qualification, le Français de 21 ans s’est tout simplement offert le 19e joueur mondial, Jiri Lehecka, au premier tour de l’Open d’Australie.
De passage en conférence de presse après cette magnifique victoire en trois sets, l’actuel 198e mondial a forcément été interrogé sur son adversaire eu deuxième tour, un certain Stan Wawrinka, qui dispute l’ultime année de sa carrière.
« Ce sera un très beau match. Je le connais depuis que je joue au tennis. Je l’encourageais donc à la télévision. C’est sa dernière année, je suis donc très heureux de jouer contre ces joueurs. Ce sont des légendes. Mais je vais essayer de gagner (rires), bien sûr, et de l’applaudir pour sa grande carrière. »
Publié le lundi 19 janvier 2026 à 16:40