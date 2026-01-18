Dans des propos relayés par L’Equipe après sa défaite en cinq sets contre Cameron Norrie au premier tour de l’Open d’Australie (6−0, 6–7 (2), 4–6, 6–3, 6–4 en 3h39), Benjamin Bonzi a expliqué son début de match tota­le­ment raté.

« Ça a été très compliqué pour moi de rentrer dans le match, avec des condi­tions assez piégeuses, Ce court‐là (1573 Arena), c’est une cuvette, donc le vent rentre et ça tour­billonne beau­coup. Il y avait un côté où j’avais le soleil rasant, direct dans l’oeil. J’ai vrai­ment eu beau­coup de mal à me situer sur le terrain. En plus, c’est un court assez rapide. Si tu es un tout petit peu en retard, tu ne peux pas jouer. »