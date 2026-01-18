Dans des propos relayés par L’Equipe après sa défaite en cinq sets contre Cameron Norrie au premier tour de l’Open d’Australie (6−0, 6–7 (2), 4–6, 6–3, 6–4 en 3h39), Benjamin Bonzi a expliqué son début de match totalement raté.
« Ça a été très compliqué pour moi de rentrer dans le match, avec des conditions assez piégeuses, Ce court‐là (1573 Arena), c’est une cuvette, donc le vent rentre et ça tourbillonne beaucoup. Il y avait un côté où j’avais le soleil rasant, direct dans l’oeil. J’ai vraiment eu beaucoup de mal à me situer sur le terrain. En plus, c’est un court assez rapide. Si tu es un tout petit peu en retard, tu ne peux pas jouer. »
Publié le dimanche 18 janvier 2026 à 15:53