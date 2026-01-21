AccueilOpen d'AustralieLe Français Halys sur Medvedev, qui l'a battu au 2e tour :...
Open d'Australie

Le Français Halys sur Medvedev, qui l’a battu au 2e tour : « Il est telle­ment chiant avec ce coup »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Quentin Halys bloque pour la troi­sième année consé­cu­tive au deuxième tour de l’Open d’Australie. 

Le Français a pour­tant tenu tête à Daniil Medvedev pendant un long moment, et a même mené 7–6, 2–1, 40–0 avec un break en sa faveur en début de deuxième manche, avant de céder face au 12e mondial en quatre sets : 6–7(9), 6–3, 6–4, 6–2, après trois heures de jeux. 

Selon le 83e joueur mondial, dont les propos sont relayés par L’Equipe, son adver­saire russe a tout simple­ment élevé le niveau. 

« J’ai l’im­pres­sion que c’est plutôt lui qui a haussé son niveau à partir de là. En tout cas je ne crois pas être passé complè­te­ment à côté des trois derniers sets et je trouve même le score un peu sévère (…) À la fin du premier, je me suis dit qu’il y avait peut‐être quelque chose à faire. Mais ensuite, il ramène telle­ment de balles, il est telle­ment chiant avec son revers… Et quand il est bien, il fait vrai­ment peu de fautes, il n’a rien donné pendant les trois derniers sets. »

Titré à Brisbane et invaincu en 2026, Medvedev affron­tera le Hongrois Fabian Marozsan (47e mondial) pour une place en huitièmes de finale. 

Publié le mercredi 21 janvier 2026 à 10:59

