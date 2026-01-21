Quentin Halys bloque pour la troisième année consécutive au deuxième tour de l’Open d’Australie.
Le Français a pourtant tenu tête à Daniil Medvedev pendant un long moment, et a même mené 7–6, 2–1, 40–0 avec un break en sa faveur en début de deuxième manche, avant de céder face au 12e mondial en quatre sets : 6–7(9), 6–3, 6–4, 6–2, après trois heures de jeux.
Selon le 83e joueur mondial, dont les propos sont relayés par L’Equipe, son adversaire russe a tout simplement élevé le niveau.
« J’ai l’impression que c’est plutôt lui qui a haussé son niveau à partir de là. En tout cas je ne crois pas être passé complètement à côté des trois derniers sets et je trouve même le score un peu sévère (…) À la fin du premier, je me suis dit qu’il y avait peut‐être quelque chose à faire. Mais ensuite, il ramène tellement de balles, il est tellement chiant avec son revers… Et quand il est bien, il fait vraiment peu de fautes, il n’a rien donné pendant les trois derniers sets. »
Titré à Brisbane et invaincu en 2026, Medvedev affrontera le Hongrois Fabian Marozsan (47e mondial) pour une place en huitièmes de finale.
Publié le mercredi 21 janvier 2026 à 10:59