Alexandre Muller est tombé les armes à la main contre Alexander Zverev ce mercredi au deuxième tour de l’Open d’Australie. Après avoir recollé à un set partout et débreaké dans la troi­sième manche, le Français s’est fina­le­ment incliné en un peu plus de trois heures de jeu face au numéro 3 mondial : 6–3, 4–6, 6–3, 6–4.

S’il n’a plus affronté Carlos Alcaraz et Jannik Sinner depuis 2023, Muller a évoqué un écart de niveau entre les deux monstres actuels du tennis mondial et leur premier pour­sui­vant, toujours en quête d’un premier titre en Grand Chelem.

« Il a plutôt bien servi, bien joué du fond de court. Mais ce qui fait la diffé­rence, c’est au niveau du service, c’est telle­ment impor­tant… C’est grâce à ça que ces joueurs‐là s’en sortent souvent. Il est quand même un peu en dessous, par rapport à Sinner et Alcaraz, parce qu’il peut avoir des passages où il rate, alors que chez eux, ces passages sont quand même assez courts… C’est peut‐être lui qui est aujourd’hui le plus proche d’eux, mais il va falloir qu’il comble ça », a déclaré le 52e joueur mondial dans des propos relayés par L’Equipe.

Pour une place en huitièmes de finale, Zverev affron­tera le Britannique Cameron Norrie, 27e au clas­se­ment ATP.