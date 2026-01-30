Alors qu’elle n’a pas tremblé une seule seconde face à son adversaire (6−3, 6–2), Aryna Sabalenka a été pris en flagrant délit et ce n’est pas très smart.
On sait qu’elle n’entretient pas forcément des bons rapports avec toutes les joueuses mais de là à insulter Elina Svitolina, c’est assez triste.
Sabalenka after beating Svitolina : “Fuck you.” pic.twitter.com/mNlJbTSlFS— Danny (@DjokovicFan_) January 29, 2026
Evidemment cela semble lié au conflit entre la Russie et l’Ukraine même si en conférence de presse, Aryna, comme à son habitude à éviter le sujet tout en précisant qu’elle n’était pas gêné par le fait qu’Elina ne lui avait pas serré la main.
Si Aryna est respectée par les autres joueuses c’est grâce à ses performances, son rapport à la vie mais aussi par une attitude irréprochable, ce petit incident est donc assez étrange.
Publié le vendredi 30 janvier 2026 à 08:03