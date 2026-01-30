Alors qu’elle n’a pas tremblé une seule seconde face à son adver­saire (6−3, 6–2), Aryna Sabalenka a été pris en flagrant délit et ce n’est pas très smart.

On sait qu’elle n’en­tre­tient pas forcé­ment des bons rapports avec toutes les joueuses mais de là à insulter Elina Svitolina, c’est assez triste.

Sabalenka after beating Svitolina : “Fuck you.” pic.twitter.com/mNlJbTSlFS — Danny (@DjokovicFan_) January 29, 2026

Evidemment cela semble lié au conflit entre la Russie et l’Ukraine même si en confé­rence de presse, Aryna, comme à son habi­tude à éviter le sujet tout en préci­sant qu’elle n’était pas gêné par le fait qu’Elina ne lui avait pas serré la main.

Si Aryna est respectée par les autres joueuses c’est grâce à ses perfor­mances, son rapport à la vie mais aussi par une atti­tude irré­pro­chable, ce petit inci­dent est donc assez étrange.