AccueilVidéosLe geste de grande classe d'Alcaraz lors de sa victoire contre De...
VidéosOpen d'Australie

Le geste de grande classe d’Alcaraz lors de sa victoire contre De Minaur : « Je n’étais pas prêt »

Thomas S
Par Thomas S

-

1574

Carlos Alcaraz n’est pas qu’un joueur de tennis excep­tionnel, c’est aussi un joueur au compor­te­ment exemplaire. 

Opposé ce mardi à Alex De Minaur en quarts de finale de l’Open d’Australie, le numéro 1 mondial n’a laissé aucune chance au local malgré une première manche accro­chée : 7–5, 6–2, 6–1, en 2h20. 

Qualifié pour la première fois de sa carrière dans le dernier carré à Melbourne, où il retrou­vera Alexander Zverev, tombeur un peu plus tôt de Learner Tien, l’Espagnol s’est égale­ment illustré au cours de la rencontre avec un très beau geste de fair play.

Alors que De Minaur a écopé d’un aver­tis­se­ment pour un très léger dépas­se­ment de temps, Alcaraz l’a défendu en expli­quant à l’ar­bitre qu’il n’était en fait pas prêt, ce qui n’est clai­re­ment pas évident sur les images ci‐dessous. 

« Je n’étais pas prêt », a lâché Carlitos, visi­ble­ment dési­reux d’épar­gner son adver­saire, agacé par cette décision. 

La classe, tout simplement. 

Publié le mardi 27 janvier 2026 à 12:51

Article précédent
Zverev : « Alcaraz et Sinner gagnent 50 millions de dollars par an. Nous ne sommes pas tous Carlos et Jannik. Je ne me plains pas du tout de ma vie. Je suis très satis­fait de mon compte en banque »
Article suivant
L’avis tranché d’Arnaud Clément avant le quart de finale entre Djokovic et Musetti : « Je peux me tromper, en général je le mets toujours vain­queur dans ce genre de posi­tion, mais pas demain »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.