Carlos Alcaraz n’est pas qu’un joueur de tennis exceptionnel, c’est aussi un joueur au comportement exemplaire.
Opposé ce mardi à Alex De Minaur en quarts de finale de l’Open d’Australie, le numéro 1 mondial n’a laissé aucune chance au local malgré une première manche accrochée : 7–5, 6–2, 6–1, en 2h20.
Qualifié pour la première fois de sa carrière dans le dernier carré à Melbourne, où il retrouvera Alexander Zverev, tombeur un peu plus tôt de Learner Tien, l’Espagnol s’est également illustré au cours de la rencontre avec un très beau geste de fair play.
Alors que De Minaur a écopé d’un avertissement pour un très léger dépassement de temps, Alcaraz l’a défendu en expliquant à l’arbitre qu’il n’était en fait pas prêt, ce qui n’est clairement pas évident sur les images ci‐dessous.
« I wasn’t ready.«— TNT Sports (@tntsports) January 27, 2026
Carlos Alcaraz takes the blame and defends Alex De Minaur’s time violation ⏰ pic.twitter.com/DgRfObgwuR
« Je n’étais pas prêt », a lâché Carlitos, visiblement désireux d’épargner son adversaire, agacé par cette décision.
La classe, tout simplement.
Publié le mardi 27 janvier 2026 à 12:51