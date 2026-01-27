Carlos Alcaraz n’est pas qu’un joueur de tennis excep­tionnel, c’est aussi un joueur au compor­te­ment exemplaire.

Opposé ce mardi à Alex De Minaur en quarts de finale de l’Open d’Australie, le numéro 1 mondial n’a laissé aucune chance au local malgré une première manche accro­chée : 7–5, 6–2, 6–1, en 2h20.

Qualifié pour la première fois de sa carrière dans le dernier carré à Melbourne, où il retrou­vera Alexander Zverev, tombeur un peu plus tôt de Learner Tien, l’Espagnol s’est égale­ment illustré au cours de la rencontre avec un très beau geste de fair play.

Alors que De Minaur a écopé d’un aver­tis­se­ment pour un très léger dépas­se­ment de temps, Alcaraz l’a défendu en expli­quant à l’ar­bitre qu’il n’était pas prêt à rece­voir et que c’était en fait de sa faute.

« I wasn’t ready.«



Carlos Alcaraz takes the blame and defends Alex De Minaur’s time viola­tion ⏰ pic.twitter.com/DgRfObgwuR — TNT Sports (@tntsports) January 27, 2026

« Je n’étais pas prêt, c’est de ma faute », a lâché Carlitos, visi­ble­ment dési­reux d’épar­gner son adver­saire, surpris et agacé par cette déci­sion. La classe, tout simplement.