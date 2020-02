Invaincu lors de ses sept finales à Melbourne, Novak Djokovic vise un huitième sacre à Melbourne. Dominic Thiem, son adversaire, espère être sacré pour la première fois de sa carrière en Grand Chelem. Présentation.

Outsider désigné avant le début du tournoi, Dominic Thiem n’a pas déçu. Si l’Autrichien a du s’employer au deuxième tour où il était mené deux manches à une par Alex Bolt, il est ensuite monté en puissance avec des victoires sur Taylor Fritz, Gaël Monfils, Rafael Nadal et Alexander Zverev. Le protégé de Nicolas Massu s’apprête ainsi à disputer sa troisième finale de Grand Chelem, la première en dehors de Roland-Garros. L’actuel cinquième mondial a souvent été placé, mais a souvent craqué dans la dernière ligne droite.

Son succès face à Rafael Nadal en quarts de finale (son premier face à l’Espagnol en Grand Chelem) a confirmé sa nouvelle dimension. Et surtout, il a appris de ses échecs à Paris et il est devenu un joueur plus complet en performant désormais sur dur : « La victoire à Indian Wells (sur Roger Federer) m’a permis de gagner en confiance car j’ai obtenu mon premier Masters 1000 sur dur. J’ai passé un cap en Asie puis pendant la saison en indoor. Je suis devenu plus agressif sur dur, j’ai commencé à servir plus intelligemment et à mieux relancer. J’ai eu un déclic en me disant : si je suis capable de faire une finale au Masters de Londres, alors pourquoi ne pas le faire dans un Grand Chelem sur dur. »

Thiem peut-il reproduire sa performance du Masters en cinq sets ?

Sa progression s’apparente à celle de Stan Wawrinka. Il a pris son temps et à 26 ans, il arrive à maturité et prêt à s’imposer dans un Grand Chelem. Mais la dernière marche sera la plus haute. Dominic Thiem affronte le maître incontesté de Melbourne : Novak Djokovic. Invaincu sur ses sept finales, le Serbe vise un huitième sacre en Australie (un 17e en Grand Chelem), là où tout a commencé pour lui en 2008. A l’exception d’un set laissé en route lors du premier tour face à Jan-Lennard Struff, le numéro 2 mondial n’a rien donné à ses adversaires. Dans la lancée de l’ATP Cup, le Djoker se montre très performant sur ses services, ce qui lui permet de mettre (encore) plus de pression sur les jeux de relance. Autant dire, qu’il n’est pas loin d’être injouable.

Néanmoins, le natif de Belgrade reste sur quatre défaites sur les cinq derniers duels face à Dominic Thiem, dont un marquant au Masters de Londres. Dire que Thiem aurait pris un avantage psychologique sur Djokovic serait un raccourci. Néanmoins, il a trouvé des solutions pour mettre à mal la couverture de terrain du Djoker. Dans la capitale britannique, l’Autrichien avait agressé constamment le Serbe et avait été récompensé de ses efforts. Sera-t-il capable de produire une telle performance au meilleur des cinq des sets ? Réponse dimanche matin…

Bilan du H2H :

Djokovic 6 – 4 Thiem

Thiem a remporté 4 des 5 derniers matchs

En Grand Chelem : Thiem 2 – 1 Djokovic (3 matchs uniquement à Roland-Garros)