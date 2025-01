Andy Murray, nouvel entraî­neur de Novak Djokovic, a une vision pour son ami et ancien grand rival. Et il l’a partagée dans des propos rapportés par le Daily Mail.

« Ces dernières années, Novak s’est imposé comme le meilleur joueur de tennis de tous les temps grâce aux records qu’il a atteints. Ces deux prochaines années, s’il peut gagner d’autres tour­nois à 38 ou 39 ans et battre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner dans des matches impor­tants, il pourra prétendre au titre de meilleur athlète de tous les temps, ce qui est très exci­tant pour moi et pour son équipe. »

L’Open d’Australie commen­çant aujourd’hui (12 au 26 janvier), Nole a une nouvelle chance de remporter un 25e titre du Grand Chelem et ainsi doubler Margaret Court, pour devenir le seul recordman hommes et femmes confondus.