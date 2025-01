Alors que sa confé­rence de presse se termi­nait, après sa victoire contre Lorenzo Sonego à Melbourne, syno­nyme de quali­fi­ca­tion pour les demi‐finales de l’Open d’Australie, Ben Shelton a décidé de faire passer un message.

« Il y a une chose que j’ai­me­rais dire avant de terminer. J’ai été un peu choqué cette semaine par la façon dont les joueurs ont été traités par les diffu­seurs. Le gars qui s’est moqué de Novak Djokovic, je ne crois pas que ce soit un événe­ment isolé. Je l’ai remarqué avec plusieurs joueurs, pas seule­ment moi. Je pense notam­ment à Learner Tien, lors de son inter­view d’après‐match quand il a battu (Daniil) Medvedev. J’ai trouvé ça gênant et irres­pec­tueux (…) Les diffu­seurs sont là pour nous aider à déve­lopper notre sport et aider les athlètes qui viennent de remporter un match sur le plus grand court à profiter d’un des plus beaux moments de leur carrière. Je trouve qu’il y a eu beau­coup de néga­ti­vité. Je pense que ça doit changer. »