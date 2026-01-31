Alors que le média Univers Tennis deman­dait il y a quelques semaines à Jo‐Wilfried Tsonga si Alcaraz était plus fort que Federer, Nadal et Djokovic, le Français avait donné une réponse contro­versée : « On ne sait pas trop mais j’aurais aimé le voir gagner Roland‐Garros en battant Del Potro au 3e tour, Murray en huitièmes, Novak en quarts, Roger en demies et Rafa en finale. »

Patrick Mouratoglou avait alors commenté cette décla­ra­tion en glis­sant un tacle à son compa­triote : « Désolé Jo, mais je ne pense pas que tu aurais battu régu­liè­re­ment Draper, Rune, De Minaur, Fritz, Shelton ou Auger‐Aliassime. Dire qu’Alcaraz et Sinner dominent autant car leurs adver­saires sont plus faibles que ceux de Federer, Nadal et Djokovic leur enlève le crédit qu’ils méritent », en rajou­tant même en commen­taire : « le prime de Jo a duré seule­ment une saison. »

Tsonga avait déjà répondu de manière cinglante à Mouratoglou. Et après l’ex­cep­tionnel victoire de Novak Djokovic à 38 ans contre Jannik Sinner en demi‐finales de l’Open d’Australie, où il avait atteint la finale en 2008, l’an­cien numéro 5 mondial a fait passer un message qui ressemble à une pique : « Le tennis, il a changé. » Peut‐être pour affirmer une fois de plus que le niveau était plus relevé à son époque.

Tsonga with the dig at Mouratoglou after Djokovic’s win



« Tennis has changed » in refe­rence to what Patrick said



Spicy ! pic.twitter.com/w6IMmg4HBL — Corvath Draemir (@Archaicmind3000) January 30, 2026

Au vu du nombre de réac­tions sur les réseaux sociaux, Tsonga semble avoir relancé le débat !