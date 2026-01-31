Alors que le média Univers Tennis demandait il y a quelques semaines à Jo‐Wilfried Tsonga si Alcaraz était plus fort que Federer, Nadal et Djokovic, le Français avait donné une réponse controversée : « On ne sait pas trop mais j’aurais aimé le voir gagner Roland‐Garros en battant Del Potro au 3e tour, Murray en huitièmes, Novak en quarts, Roger en demies et Rafa en finale. »
Patrick Mouratoglou avait alors commenté cette déclaration en glissant un tacle à son compatriote : « Désolé Jo, mais je ne pense pas que tu aurais battu régulièrement Draper, Rune, De Minaur, Fritz, Shelton ou Auger‐Aliassime. Dire qu’Alcaraz et Sinner dominent autant car leurs adversaires sont plus faibles que ceux de Federer, Nadal et Djokovic leur enlève le crédit qu’ils méritent », en rajoutant même en commentaire : « le prime de Jo a duré seulement une saison. »
Tsonga avait déjà répondu de manière cinglante à Mouratoglou. Et après l’exceptionnel victoire de Novak Djokovic à 38 ans contre Jannik Sinner en demi‐finales de l’Open d’Australie, où il avait atteint la finale en 2008, l’ancien numéro 5 mondial a fait passer un message qui ressemble à une pique : « Le tennis, il a changé. » Peut‐être pour affirmer une fois de plus que le niveau était plus relevé à son époque.
Au vu du nombre de réactions sur les réseaux sociaux, Tsonga semble avoir relancé le débat !
