Si elle s’est imposée face à l’Ukrainienne Dayana Yastremska (6−3, 6–3) au troi­sième tour de l’Open d’Australie, Elena Rybakina a exprimé son inquié­tude pour la suite du tournoi en raison d’une douleur au dos.

« Je ne sais pas encore ce que c’est, mais ce n’est pas très bien parce que ça touche le bas du dos. On va voir ce qu’il est possible de faire durant le jour off. Mais tout de suite, pour être honnête, ça ne semble pas très bien »