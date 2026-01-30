AccueilOpen d'AustralieLe message puissant de Svitolina-Monfils après sa lourde défaite contre Sabalenka :...
Open d'Australie

Le message puis­sant de Svitolina‐Monfils après sa lourde défaite contre Sabalenka : « Je ne devrais pas vrai­ment me permettre d’être triste car j’ai cette oppor­tu­nité incroyable de jouer ici, de repré­senter mon pays de manière digne et d’avoir la possi­bi­lité d’uti­liser ma voix pour mon peuple »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

Plus qu’une simple joueuse du tour, Elina est devenue une vraie ambas­sa­drice de l’Ukraine. C’est d’au­tant plus logique qu’elle est constam­ment en rela­tion avec des proches et sa famille qui vivent un enfer permanent.

Du coup, on peut comprendre que le tennis ne soit pas toujours sa prio­rité surtout pour se lamenter après une défaite en demi‐finale d’un tournoi du Grand Chelem, comme cela a été le cas face à Aryna Sabalenka, ce jeudi, à l’Open d’Australie. 

« Je suis évidem­ment déçue de ne pas être allée plus loin, mais j’ai le senti­ment que je ne devrais pas vrai­ment me permettre d’être triste. Je suis dans une posi­tion très privi­lé­giée. J’ai cette oppor­tu­nité incroyable de jouer ici sur le court central, de repré­senter mon pays de manière digne et d’avoir la possi­bi­lité d’uti­liser ma voix pour mon peuple. Je ne veux garder que le positif et j’es­père que ce début d’année me portera loin dans la saison. »

Les mots d’Elina sont toujours posés. Son calme permet aussi de rappeler avec force ce qu’il se passe dans son pays. Si au début du conflit, elle visait souvent ses collègues de travail, ce n’est plus le cas. Cette atti­tude l’honore.

Publié le vendredi 30 janvier 2026 à 08:45

