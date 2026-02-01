Samedi soir, à quelques heures de la finale de l’Open d’Australie entre son mari, Novak, et Carlos Alcaraz, Jelena Djokovic a écrit un magnifique message sur Instagram.
« Cet homme… est tellement plus que cela. Il m’a apporté l’amour, la passion, la joie et l’intensité de partager ma vie avec quelqu’un qui ne cesse jamais de repousser ses limites. Cette nuit sera peut‐être blanche. Ce dimanche, il disputera une nouvelle finale. Idemooo », a posté l’épouse de Nole.
Les enjeux sont énormes à Melbourne : l’Espagnol peut devenir le plus jeune joueur à gagner au moins une fois chacun des quatre tournois du Grand Chelem, tandis que le Serbe a la possibilité de devenir le seul recordman en Grand Chelem (devant Margaret Court) avec un 25e titre majeur.
Publié le dimanche 1 février 2026 à 09:07