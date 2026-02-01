Samedi soir, à quelques heures de la finale de l’Open d’Australie entre son mari, Novak, et Carlos Alcaraz, Jelena Djokovic a écrit un magni­fique message sur Instagram.

« Cet homme… est telle­ment plus que cela. Il m’a apporté l’amour, la passion, la joie et l’in­ten­sité de partager ma vie avec quel­qu’un qui ne cesse jamais de repousser ses limites. Cette nuit sera peut‐être blanche. Ce dimanche, il dispu­tera une nouvelle finale. Idemooo », a posté l’épouse de Nole.

Les enjeux sont énormes à Melbourne : l’Espagnol peut devenir le plus jeune joueur à gagner au moins une fois chacun des quatre tour­nois du Grand Chelem, tandis que le Serbe a la possi­bi­lité de devenir le seul recordman en Grand Chelem (devant Margaret Court) avec un 25e titre majeur.