Arthur Rinderknech, numéro 1 fran­çais et 28e mondial, a été battu dès le premier tour de l’Open d’Australie par le 47e mondial, Fabian Marozsan (6−3, 6–4, 6–7 [2], 6–4).

Le joueur de 30 ans a donné son ressenti dans des propos relayées par L’Equipe après sa défaite.

« J’ai fait une très bonne prépa­ra­tion, une bonne United Cup avec deux très bons matches. Là ici, toute la semaine, j’étais très bien. Je ne crois pas avoir perdu de set d’en­traî­ne­ment contre tous les mecs avec lesquels je me suis entraîné. Voilà, c’est un peu dommage. Je ne fais pas un mauvais match, je rentre bien dedans en plus aussi, mais je tombe sur un mec très diffi­cile pour moi, qui en plus a très bien joué. J’aurais aimé jouer sur un plus grand court avec un peu plus de temps, parce que les Stadium sont un peu plus lents. Mais c’est un premier tour, c’est normal qu’on soit sur un petit court. Je me suis accroché. À l’image du dernier jeu où je me fais breaker à 15–40, mais je n’ai pas fait une connerie. Retour gagnant, passing, ligne, amortie gagnante, terminé. J’aurais sûre­ment pu faire mieux, je ne dis pas que j’ai fait un match de rêve, mais il a été très bon. »