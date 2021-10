Chaque jour un ministre du gouver­ne­ment ou un ministre d’une région se prononce sur ce qu’il faut faire concer­nant les mesures sani­taires à mettre en place pour l’Open d’Australie.

Si Mr Andrews de l’Etat de Victoria ne veut rien laisser passer et refuse l’idée même d’une déro­ga­tion, il a été clai­re­ment remis à sa place par le premier ministre du gouver­ne­ment australien.

On ne sait pas si cela va le calmer, mais en tout cas, cela permet d’an­ti­ciper peut‐être la déci­sion finale qui sera prise sur ce sujet plus qu’épineux.

« S’il y a une déro­ga­tion spéciale qui est justi­fiée pour une raison écono­mique, cela peut arriver et être envi­sagée tout en suivant des règles sani­taires strictes. Deux semaines de quaran­taine pour les personnes non vacci­nées, cela me parait raison­nable », a déclaré Scott Morrison au Nine’s Today Show, une émis­sion télé très regardée en Australie.