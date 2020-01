Rod Laver Arena

A partir de 11h (1h, heure française)

K. Mladenovic (FRA) – K. Pliskova (RTC/2)

D. Vekic (CRO/19) – M. Sharapova (RUS/WC)

R. Nadal (ESP/1) – H. Dellien (BOL)

Pas avant 19h (9h, heure française)

D. Medvedev (RUS/4) – F. Tiafoe (USA)

E. Cocciaretto (ITA/Q) – A. Kerber (ALL/17)

Margaret Court Arena

A partir de 11h (1h, heure française)

B. Bencic (SUI/6) – A. Schmiedlova (SLQ)

A. Mannarino (FRA) – D. Thiem (AUT/5)

A. Tomljanovic (AUS) – A. Sevastova (LET/31)

Pas avant 19h (9h, heure française)

J. Brady (USA) – S. Halep (ROU/4)

M. Cecchinato (ITA) – A. Zverev (ALL/7)

Melbourne Arena

A partir de 11h (1h, heure française)

P. Hercorg (SLO) – R. Peterson (SUE)

M. Keys (USA/10) – D. Kasatkina (RUS)

D. Dzumhur (BIH) – S. Wawrinka (SUI/15)

A. Popyrin (AUS) – J. Tsonga (FRA/28)

Pas avant 19h (9h, heure française)

N. Kyrgios (AUS/23) – L. Sonego (ITA)

1573 Arena

A partir de 10h30 (00h30, heure française)

J. Konta (GBR/12) – O. Jabeur (TUN)

R. Opelka (USA) – F. Fognini (ITA)/12)

E. Gulbis (LET/Q) – F. Auger-Aliassime (CAN/20)

E. Svitolina (UKR/5) – K. Boulter (GBR)

Pas avant 16h (6h, heure française)

G. Monfils (FRA/10) – Y. Lu (TPE)

C. Suarez Navarro (ESP) – A. Sabalenka (BLR/11)

Court 3

A partir de 10h30 (00h30, heure française)

J. Millman (AUS) – U. Humbert (FRA)

J. Thompson (AUS) – A. Bublik (KAZ)

G. Muguruza (ESP) – S. Rogers (USA/Q)

I. Begu (ROU) – K. Bertens (NED/9)

Pas avant 16h (6h, heure française)

D. Goffin (BEL/11) – J. Chardy (FRA)

E. Mertens (BEL/16) – D. Kovinic (MON)

Court 5

A partir de 10h30 (00h30, heure française)

T. Ito (JAP/WC) – P. Gunneswaran (IND/LL)

M. Linette (POL) – A. Rus (NED)

L. Samsonova (RUS/Q) – J. Ostapenko (LET)

L. Davis (USA) – L. Fernandez (CAN/Q)

Pas avant 16h (6h, heure française)

C. Eubanks (USA/Q) – P. Gojowczyk (ALL/Q)

A. Tabilo (CHI/Q) – D. Galan (COL/Q)

Court 7

A partir de 10h30 (00h30, heure française)

M. Gasparyan (RUS) – M. Sakkari (GRE/22)

J. Sinner (ITA) – M. Purcell (AUS/Q)

M. Polmans (AUS/WC) – M. Kukushkin (KAZ)

A. Bolt (AUS/WC) – A. Ramos-Vinolas (ESP)

Pas avant 16h (6h, heure française)

M. Vondrousova (RTC/15) – S. Kuznetsova (RUS)

S. Sorribes Tormo (ESP) – V. Kudermetova (RUS)

K. Kozlova (UKR) – P. Hon (AUS/WC)

Court 8

A partir de 10h30 (00h30, heure française)

D. Schwartzman (ARG/14) – L. Harris (AFS)

A. Riske (USA/18) – Y. Wang (CHN)

J. Duckworth (AUS) – A. Bedene (SLO)

K. Bondarenko (UKR) – A. Rodionova (AUS/WC)

Pas avant 16h (6h, heure française)

J. Isner (USA/19) – T. Monteiro (BRA)

A. Sharma (AUS/WC) – A. Kontaveit (EST/28)

A. Pavlyuchenkova (RUS/30) – N. Stojanovic (SER)

Court 10

A partir de 10h30 (00h30, heure française)

N. Hibino (JAP/Q) – S. Peng (CHN)

Q. Wang (CHN/27) – P. Parmentier (FRA/WC)

P. Andujar (ESP) – M. Mmoh (USA/WC)

M. Kecmanovic (SER) – A. Seppi (ITA)

Pas avant 16h (6h, heure française)

H. Gaston (FRA/WC) – J. Munar (ESP)

K. Pliskova (RTC) – H. Watson (GBR)

Court 11

A partir de 10h30 (00h30, heure française)

A. Davidovich Fokina (ESP) – N. Gombos (SLQ/Q)

C. Garin (CHI) – S. Travaglia (ITA)

Y. Uchiyama (JAP) – M. Ymer (SUE)

A. Lottner (ALL/Q) – C. Giorgi (ITA)

Pas avant 16h (6h, heure française)

Y. Sugita (JAP) – E. Benchetrit (FRA/Q)

H. Dart (GBR/Q) – M. Doi (JAP)

Court 12

A partir de 10h30 (00h30, heure française)

M. Brengle (USA) – C. Garcia (FRA)

L. Mayer (ARG) – T. Paul (USA)

N. Basilashvili (GEO/26) – S. Kwon (CDS)

A. Cornet (FRA) – M. Niculescu (ROU/Q)

Pas avant 16h (6h, heure française)

F. Delbonis (ARG) – J. Sousa (POR)

T. Townsend (USA) – J. Pegula (USA)

Court 13

A partir de 10h30 (00h30, heure française)

K. Puvan (SLO/Q) – D. Yastremska (UKR/23)

F. Lopez (ESP) – R. Bautista Agut (ESP/9)

B. Pera (USA) – E. Rybakina (KAZ/29)

J. Kovalik (SLO/LL) – P. Carreno Busta (ESP/27)

Pas avant 16h (6h, heure française)

K. Flipkens (BEL) – K. Muchova (RTC/20)

T. Fritz (USA/29) – T. Griekspoor (NED/9)

C. Ruud (NOR) – E. Gerasimov (BLR)

Court 14

A partir de 10h30 (00h30, heure française)

H. Hurkacz (POL/31) – D. Novak (AUT/Q)

T. Sandgren (USA) – M. Trungelliti (ARG/Q)

F. Verdasco (ESP) – E. Donskoy (RUS/Q)

C. Bellis (USA) – T. Maria (USA)

Pas avant 16h (6h, heure française)

J. Paolini (ITA) – A. Blinkova (RUS)

D. Koepfer (ALL) – P. Martinez (ESP/Q)

Court 15

A partir de 10h30 (00h30, heure française)

F. Ferro (FRA) – A. Van Uytvanck (BEL)

K. Edmund (GBR) – D. Lajovic (SER/24)

A. Sasnovich (BLR) – G. Minnen (BEL/Q)

Y. Putintseva (KAZ) – S. Hsieh (TPE)

Pas avant 16h (6h, heure française)

P. Herbert (FRA) – C. Norrie (GBR)

P. Cuevas (URU) – G. Simon (FRA)

Court 19

A partir de 10h30 (00h30, heure française)

M. Cilic (CRO) – C. Moutet (FRA)

L. Giustino (ITA/LL) – M. Raonic (CAN/32)

M. Vilella Martinez (ESP/Q) – K. Khachanov (RUS/16)

A. Anisimova (USA/21) – Z. Diyas (KAZ)

Pas avant 16h (6h, heure française)

C. O’Connell (AUS/WC) – A. Rublev (RUS/17)

I. Swiatek (POL) – T. Babos (HON)

Court 22

A partir de 10h30 (00h30, heure française)

B. Paire (FRA/21) – C. Stebe (ALL)

Q. Halys (FRA/Q) – F. Krajinovic (SER)

L. Siegemund (ALL) – C. Vandeweghe (USA/WC)

D. Collins (USA/26) – V. Diatchenko (RUS)

Pas avant 16h (6h, heure française)

I. Karlovic (CRO) – V. Pospisil (CAN)

I. Ivashka (BLR/Q) – K. Anderson (AFS)