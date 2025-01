Il fut un temps assez loin­tain où les fans austra­liens étaient cités comme un vrai exemple de fair play, on appe­lait cela, un public de connaisseur.

Mais depuis que le stade s’est agrandi mais aussi que la bière coule à flots, la situa­tion s’est forte­ment dégradée. Cela prend surtout de l’am­pleur quand un phéno­mène inat­tendu arrive ou lorsque un local est suscep­tible de réaliser un exploit.

This was unbe­lie­vably poor taste from the crowd tbh.



10 times champ who probably went on court just for the crowd to watch a bit of him. Hopefully not for the last time.



Don’t boo injured athletes. Doesn’t make sense, folks. pic.twitter.com/meLRRpedvY