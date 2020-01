Comme la saison dernière, Milos Raonic s’est qualifié pour les quarts de finale de l’Open d’Australie après sa victoire en trois sets aux dépens de Marin Cilic (6-4, 6-3, 7-5). En conférence de presse, le Canadien a été interrogé sur Novak Djokovic avec une question bien précise : « Pensez-vous que Novak finira avec de titres en Grand Chelem que Nadal ou Federer ? » Le joueur de 29 ans a pris le temps de répondre avant de lâcher : « J’espère juste que je pourrai l’arrêter sur celui-là (sourire). »

Will Novak finish with more Slams than Roger or Rafa ?@milosraonic with the perfect answer 😏#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/4HbOzCTQBS

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2020