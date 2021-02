Déjà ter­mi­née pour la lueur d’es­poir aus­tra­lienne ? Le monde du ten­nis s’é­tait una­ni­me­ment embal­lé pour le retour des spec­ta­teurs en Australie, que ce soit à Adélaïde ou Melbourne. Et si le recon­fi­ne­ment express déci­dé par l’é­tat de Victoria suite à le décou­verte d’un clus­ter de 17 cas met­tait un vrai coup d’ar­rêt aux pro­grès obser­vés, une telle situa­tion n’é­tait sup­po­sée durer que cinq petits jours. Ce qui aurait alors per­mis aux fans de reve­nir dès ce jeu­di, à temps pour les demi‐finales de l’Open d’Australie.

Oui mais voi­là, tout se passe rare­ment comme pré­vu. Et après un nou­veau cas de Covid‐19 enre­gis­tré dans l’État ce lun­di, le pre­mier ministre Daniel Andrews ne s’est plus mon­tré aus­si caté­go­rique : « Nous serons en mesure d’en dire plus quand le temps aura pas­sé et que nous aurons obte­nu plus de résul­tats. Je sais que lun­di matin tout le monde a vou­lu savoir si cela se ter­mi­ne­ra mer­cre­di soir. Mais je ne suis pas en mesure de le confir­mer. Je peux sim­ple­ment dire que grâce au tra­vail achar­né des Victoriens qui avancent et testent, nous sommes en bonne posi­tion. »

Une vague de vac­ci­na­tion est pré­vue dans les pro­chains jours en Australie, afin de défi­ni­ti­ve­ment conte­nir « l’é­pi­dé­mie » sur l’île.