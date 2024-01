On le sait le parcours du trico­lore a été semé de bles­sures et de remises en cause surtout après une montée en puis­sance qui lais­sait présager une carrière de très haut‐niveau.

Cette période incer­taine a donc permis à Arthur de changer d’at­ti­tude et de se forger un mental bien diffé­rent à celui du début de sa vie de champion.

Arthur s’est endurci et il a beau­coup sué à l’en­trai­ne­ment comme il l’a précisé en confé­rence de presse.

« Je travaille très dur dans « ma tête », dans mon mental, et comme je l’ai déjà dit, je suis prêt à me battre contre tout le monde. Je suis prêt à me battre à chaque match. Vous savez, je suis là pour tout donner sur le terrain. Je peux jouer parfois mal, parfois bien. Cela n’a pas d’im­por­tance. La seule chose qui compte, c’est de tout donner sur le terrain. Ce sont mes règles. Maintenant, je ne ressens plus aucune pression »