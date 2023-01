Cette ques­tion occupe tous les esprits, notam­ment ceux des consul­tants : quand Rafael Nadal prendra‐t‐il sa retraite ? Tout le monde espère dans le plus long­temps possible, mais John McEnroe a un avis sur la ques­tion qu’il a donné à Eurosport.

« J’espère qu’il arrê­tera quand il le voudra et non pas quand nous voudrons qu’il arrête. Vous parlez d’un GOAT. Rafa, d’après ce que j’ai entendu, veut conti­nuer à jouer. Il aime la compé­ti­tion, il aime le processus, il aime le sport et nous l’ai­mons pour cela. Mais si son corps ne tient pas le coup et qu’il sent qu’il ne peut pas atteindre le niveau de santé dont il a besoin pour gagner des tour­nois majeurs, alors je pense qu’il arrê­tera. La ques­tion est de savoir quand il le fera. Cela peut arriver lors du prochain Roland‐Garros ou dans deux ou trois années supplémentaires. »