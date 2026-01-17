Six ans après sa dernière appa­ri­tion à l’Open d’Australie — une demi‐finale perdue face à Novak Djokovic — Roger Federer a retrouvé Melbourne.

Après avoir remporté un tie‐break contre Casper Ruud vendredi, puis disputé un match d’exhibition en double aux côtés d’Andre Agassi samedi, le Suisse a enfin pu faire ses adieux au public de la Rod Laver Arena.

Roger Federer n’avait pas fait ses adieux à l’Open d’Australie.



6 ans plus tard, c’est chose faite et les orga­ni­sa­teurs n’ont pas fait semblant pour lui rendre hommage ! 🎆pic.twitter.com/vYI4w429iU — Tennis Legend (@TennisLegende) January 17, 2026

Sous une ovation immense, le sextuple vain­queur du tournoi a assisté à un feu d’artifice en son honneur.