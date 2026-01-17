AccueilVidéosLe sublime cadeau pour Roger Federer après son retour remarqué
VidéosOpen d'Australie

Le sublime cadeau pour Roger Federer après son retour remarqué

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

308

Six ans après sa dernière appa­ri­tion à l’Open d’Australie — une demi‐finale perdue face à Novak Djokovic — Roger Federer a retrouvé Melbourne.

Après avoir remporté un tie‐break contre Casper Ruud vendredi, puis disputé un match d’exhibition en double aux côtés d’Andre Agassi samedi, le Suisse a enfin pu faire ses adieux au public de la Rod Laver Arena.

Sous une ovation immense, le sextuple vain­queur du tournoi a assisté à un feu d’artifice en son honneur.

Publié le samedi 17 janvier 2026 à 15:55

Article précédent
« Ferrero, c’était le provi­seur un peu trop rigide. Alors à la place, on a refilé à Carlos Alcaraz un prof’ très cool qui lui laisse faire l’école buis­son­nière », ironise Benoît Maylin
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.