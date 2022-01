Quelques minutes seule­ment après le 21e titre du Grand Chelem décroché par Rafael Nadal à l’Open d’Australie, Roger Federer a rapi­dem­ment publié un message sur son compte Instagram dans lequel il rend un vibrant hommage à son éternel rival et ami.

« Quel match ! A mon ami et grand rival Rafael Nadal, sincères féli­ci­ta­tions pour être devenu le premier homme à remporter 21 Grands Chelems en simple. Il y a quelques mois, nous plai­san­tions sur le fait que nous étions tous les deux sur des béquilles. Incroyable. Ne jamais sous‐estimer un grand cham­pion. Ton incroyable éthique de travail, ton dévoue­ment et ton esprit de combat sont une source d’ins­pi­ra­tion pour moi et pour d’in­nom­brables autres personnes dans le monde. Je suis fier de partager cette époque avec toi et honoré de jouer un rôle en te pous­sant à accom­plir davan­tage, comme tu l’as fait pour moi au cours des 18 dernières années. Je suis sûr que d’autres réali­sa­tions t’at­tendent, mais pour l’ins­tant, profite de celle‐ci ! »