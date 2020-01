Ne cherchez pas, Kristina Mladenovic et Timea Babos sont les deux meilleures joueuses de double au monde. Le duo franco-hongrois a remporté le titre en disposant de Hsieh / Strycova 6-2, 6-1 en finale. La Tricolore et la Hongroise ont su gérer un début de match assez débridé avec trois breaks en cinq jeux. Elles ont ensuite pris la mesure de leurs adversaires pour décrocher un troisième titre du Grand Chelem ensemble. Pour Kristina Mladenovic, il s’agit de son quatrième Majeur avec celui remporté avec Caroline Garcia à Roland-Garros en 2016.

