Aux premières loges pour assister à la finale de l’Open d’Australie entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, Rafael Nadal, passionné et attentif, n’a pass manqué de féliciter son jeune compatriote pour son premier sacre à Melbourne.
Sous les yeux des journalistes et du directeur du tournoi, Craig Tiley, Rafa a chaudement félicité Carlitos avant d’échanger quelques mots avec lui.
Rafa 🤗 Carlitos— #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2026
(THIS is what we pay our internet bills for, part 2)@RafaelNadal • @carlosalcaraz • #AO26 pic.twitter.com/Ud6e4sWPI1
Une scène forcément émouvante et qui nous rappelle à quel point le tennis espagnol est gâté avec ces deux immenses champions.
Publié le dimanche 1 février 2026 à 15:08