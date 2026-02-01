Aux premières loges pour assister à la finale de l’Open d’Australie entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, Rafael Nadal, passionné et attentif, n’a pass manqué de féli­citer son jeune compa­triote pour son premier sacre à Melbourne.

Sous les yeux des jour­na­listes et du direc­teur du tournoi, Craig Tiley, Rafa a chau­de­ment féli­cité Carlitos avant d’échanger quelques mots avec lui.

Une scène forcé­ment émou­vante et qui nous rappelle à quel point le tennis espa­gnol est gâté avec ces deux immenses champions.