AccueilVidéosLe très beau moment entre Alcaraz et Nadal après le sacre de...
VidéosOpen d'Australie

Le très beau moment entre Alcaraz et Nadal après le sacre de Carlos contre Djokovic

Thomas S
Par Thomas S

-

0

Aux premières loges pour assister à la finale de l’Open d’Australie entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, Rafael Nadal, passionné et attentif, n’a pass manqué de féli­citer son jeune compa­triote pour son premier sacre à Melbourne. 

Sous les yeux des jour­na­listes et du direc­teur du tournoi, Craig Tiley, Rafa a chau­de­ment féli­cité Carlitos avant d’échanger quelques mots avec lui. 

Une scène forcé­ment émou­vante et qui nous rappelle à quel point le tennis espa­gnol est gâté avec ces deux immenses champions. 

Publié le dimanche 1 février 2026 à 15:08

Article précédent
Djokovic à Alcaraz après sa défaite en finale : « Je suis sûr que nous nous rever­rons souvent au cours des dix prochaines années »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.