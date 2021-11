C’est la semaine prochaine qu’aura lieu le lance­ment offi­ciel de l’Open d’Australie et beau­coup espèrent aussi que les infor­ma­tions concer­nant le « guide » sani­taire seront dévoi­lées bien que rien ne soit réel­le­ment confirmé.

« Il est vrai que ce sera le grand lance­ment de l’Open d’Australie 2022, mais rien ne dit que tous les détails de l’évè­ne­ment et de son fonc­tion­ne­ment seront dévoilés » a expliqué Craig Tiley

Une chose est sure, plus le temps passe, plus la marge de manoeuvre est infime…