Passée à un jeu de chiper la deuxième manche à Ashleigh Barty alors qu’elle menait 5–1 dans cette finale de l’Open d’Australie, Danielle Collins n’a fina­le­ment pas tenu la distance et a fini par craquer pour fina­le­ment s’in­cliner, 3–6, 6–7(2). Lors de la remises des prix, l’Américaine a laissé de côté sa décep­tion pour rendre un vibrant hommage à son adversaire.

« C’est formi­dable de voir Ash’ atteindre la première place du clas­se­ment et réaliser ses rêves. Je t’ad­mire vrai­ment pour le style de jeu que tu as et pour le type de joueuse de tennis que tu es. J’espère pouvoir mettre en pratique certaines de tes idées dans mon tennis. »