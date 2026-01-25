Retenez bien son nom, car Learner Tien est promis à un avenir brillant.
Un an après avoir créé la surprise en s’offrant Daniil Medvedev en cinq sets au deuxième tour de l’Open d’Australie, le jeune américain de 20 ans a cette fois terrassé le triple finaliste à Melbourne en lui infligeant une véritable leçon de tennis en huitièmes de finale (6−4, 6–0, 6–3, en 1h40).
« Je n’ai pas trouvé beaucoup de solutions sur le court, ce qui est rare, et je n’ai pas souvent ressenti cela dans ma vie ». Ces mots prononcés par le Russe, vainqueur en Grand Chelem et ancien numéro 1 mondial, à l’issue de cette cuisante défaite en dit long sur le niveau de jeu affiché par l’actuel 29e joueur mondial.
Justement interrogé sur l’impuissance de son adversaire et les quelques tentatives de celui‐ci pour le déstabiliser et tenter de revenir dans le match, Tien a fait preuve d’une grande humilité en conférence de presse d’après match.
Q. On dirait que vous lui avez vraiment mis la pression à certains moments. Il a fait un service à la cuillère, puis il a également fait un service depuis le coin du court. Je sais que vous avez facilement battu beaucoup de joueurs au cours de votre carrière junior et que vous avez remporté de grandes victoires. À quel point est‐ce satisfaisant pour vous de voir un adversaire aussi doué que Medvedev à court d’idées pour vous battre ?
LEARNER TIEN : Honnêtement, je n’y ai pas trop réfléchi. Je ne voulais vraiment pas me laisser déstabiliser. Je jouais évidemment bien. J’avais beaucoup d’élan, donc je ne voulais pas me laisser déstabiliser par ses tentatives de changer les choses. Évidemment, je ne peux pas m’attendre à ce qu’il n’essaie pas. J’essayais simplement de rester concentré du mieux que je pouvais. Vous savez, quand vous jouez contre lui, aucun score ne semble vraiment sûr, honnêtement. Je gardais simplement la tête baissée et j’essayais de continuer à avancer, c’est à peu près tout.
Publié le dimanche 25 janvier 2026 à 18:33