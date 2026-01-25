Alors que l’on s’at­ten­dait à un vrai duel suite à leurs récents affron­te­ments, il n’y a fina­le­ment pas eu de match tant Learner Tien a dominé Daniil Medvedev.

Précis, et impa­rable notam­ment, avec son coup droit croisé haut sur le revers de son adver­saire, Tien n’a laissé aucune marge de manoeuvre au Russe, étouffé et sans solu­tion tactique (6−4, 6–0, 6–3).

First Grand Slam quar­ter­final appea­rance ever ✅⁰

The youn­gest man to reach the #AusOpen quar­ter­fi­nals since 2015 ✅



Nothing less than A++ from Learner Tien today ! pic.twitter.com/6C9zTJEZOl — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2026

Alors est‐ce que c’est Tien qui a trop bien joué, ou est‐ce que Daniil a payé ses efforts depuis le début de l’année ? C’est sûre­ment un mélange des deux mais atten­tion car Learner va arriver très frais face à Zverev et il aura une vraie carte à joueur face à l’Allemand, vain­queur trop facile d’un Cerundolo en panne d’ins­pi­ra­tion et d’énergie.

Daniil a récem­ment expliqué qu’il détes­tait affronter l’Américain, on ne peut pas dire qu’il nous a menti…