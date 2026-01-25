Alors que l’on s’attendait à un vrai duel suite à leurs récents affrontements, il n’y a finalement pas eu de match tant Learner Tien a dominé Daniil Medvedev.
Précis, et imparable notamment, avec son coup droit croisé haut sur le revers de son adversaire, Tien n’a laissé aucune marge de manoeuvre au Russe, étouffé et sans solution tactique (6−4, 6–0, 6–3).
First Grand Slam quarterfinal appearance ever ✅⁰— #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2026
The youngest man to reach the #AusOpen quarterfinals since 2015 ✅
Nothing less than A++ from Learner Tien today ! pic.twitter.com/6C9zTJEZOl
Alors est‐ce que c’est Tien qui a trop bien joué, ou est‐ce que Daniil a payé ses efforts depuis le début de l’année ? C’est sûrement un mélange des deux mais attention car Learner va arriver très frais face à Zverev et il aura une vraie carte à joueur face à l’Allemand, vainqueur trop facile d’un Cerundolo en panne d’inspiration et d’énergie.
Daniil a récemment expliqué qu’il détestait affronter l’Américain, on ne peut pas dire qu’il nous a menti…
Publié le dimanche 25 janvier 2026 à 10:12