On dit souvent que sport et politique ne font jamais bon ménage.
Si l’on a notamment pu s’en apercevoir depuis le début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, ce qu’il se passe actuellement aux États‐Unis ne fait pas exception.
À l’heure où la police anti‐immigration sous le mandat du président, Donald Trump, fait énormément parler d’elle, certains journalistes n’hésitent pas à poser des questions parfois embarrassantes aux joueurs.
Cela a notamment été le cas avec le jeune américain, Learner Tien, lors de son passage en conférence de presse après sa défaite en quarts de finale de l’Open d’Australie contre Alexander Zverev.
Seulement âgé de 20 ans et sans doute désireux de ne pas s’aventurer sur un terrain aussi glissant et clivant, l’actuel 29e joueur mondial a préféré ne pas répondre à cette question.
Q. Ce fut une journée importante pour vous et Iva Jovic, j’ai l’impression que l’avenir du tennis américain repose entre vos mains. Il est également intéressant de noter que vous êtes toutes les deux des immigrées de deuxième génération aux États‐Unis. Dans le contexte actuel avec Trump et l’ICE, que signifie votre héritage pour vous, et quelle est l’importance des immigrés pour le sport américain aujourd’hui ?
LEARNER TIEN : Désolé, je ne souhaite pas vraiment parler de cela pour le moment.
Learner Tien was asked what his heritage means to him, in the context of what’s happening with Trump and ICE— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 27, 2026
“In the context of everything that’s happening with Trump and ICE, what does your heritage mean to you ? And how important are immigrants to America in American sport… pic.twitter.com/5bpNnJoXY5
Gênant.
Publié le jeudi 29 janvier 2026 à 17:45