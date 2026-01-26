Le monde du tennis peut être syno­nyme de luxe et de paillettes. Mais ce n’est pas forcé­ment obli­ga­toire de suivre ce chemin. C’est le cas de l’Américain Learner Tien qui reste les deux pieds bien ancrés dans la réalité malgré sa montée en puis­sance et la petite « raclée » qu’il a infligé récem­ment à Daniil Medvedev.

« Je vis toujours chez mes parents. Je pense que cette année, je vais proba­ble­ment emmé­nager dans mon propre appar­te­ment, mais mes parents sont toujours très présents dans ma vie, et je leur en suis très recon­nais­sant. Vous savez, ma famille a toujours occupé une place très impor­tante dans ma vie et j’ai du mal à imaginer ma vie sans elle. Je suis donc très chan­ceux. Vous savez, ils font encore beau­coup pour moi »

En quart de finale, Learner affron­tera Zverev. Avec sa patte gauche et le rythme qu’il peut imposer, l’Américain a vrai­ment une carte à jouer. Les deux hommes se sont affrontés deux fois, ils sont à égalité 1–1.