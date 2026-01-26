Le monde du tennis peut être synonyme de luxe et de paillettes. Mais ce n’est pas forcément obligatoire de suivre ce chemin. C’est le cas de l’Américain Learner Tien qui reste les deux pieds bien ancrés dans la réalité malgré sa montée en puissance et la petite « raclée » qu’il a infligé récemment à Daniil Medvedev.
« Je vis toujours chez mes parents. Je pense que cette année, je vais probablement emménager dans mon propre appartement, mais mes parents sont toujours très présents dans ma vie, et je leur en suis très reconnaissant. Vous savez, ma famille a toujours occupé une place très importante dans ma vie et j’ai du mal à imaginer ma vie sans elle. Je suis donc très chanceux. Vous savez, ils font encore beaucoup pour moi »
En quart de finale, Learner affrontera Zverev. Avec sa patte gauche et le rythme qu’il peut imposer, l’Américain a vraiment une carte à jouer. Les deux hommes se sont affrontés deux fois, ils sont à égalité 1–1.
Publié le lundi 26 janvier 2026 à 11:09