Novak Djokovic a le don de nous faire perdre notre latin.
Phénoménal pour venir à bout de Jannik Sinner en cinq sets, ce vendredi, en demi‐finales de l’Open d’Australie, le Serbe a une fois de plus repoussé ses propres limites.
Forcément ému, celui qui défiera ce dimanche Carlos Alcaraz pour un historique 25e titre en Grand Chelem, a livré sa réaction lors de l’interview d’après match sur le court après Jim Courier.
« Je suis sans voix pour être honnête. Euh… oh mon Dieu… ça semble irréel, pour être honnête. Après avoir joué pendant 4 heures, il est presque 2 heures du matin. Ce match m’a rappelé qu’en 2012, j’avais affronté Rafa en finale pendant près de 6 heures. Mais le niveau d’intensité et la qualité du tennis étaient extrêmement élevés. Je savais que c’était la seule façon pour moi d’avoir une chance de gagner contre lui aujourd’hui. Il a remporté les 5 derniers matchs contre moi. Il avait mon numéro de portable, j’ai donc dû changer de numéro ce soir. Mais blague à part, je lui ai dit au filet merci de m’avoir laissé gagner au moins une fois ces deux dernières années. J’ai énormément de respect pour lui. C’est un joueur incroyable, il vous pousse à vos limites, c’est ce qu’il m’a fait ce soir. Il mérite donc un grand applaudissement pour sa performance. »
Publié le vendredi 30 janvier 2026 à 15:51