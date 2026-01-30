Novak Djokovic a le don de nous faire perdre notre latin.

Phénoménal pour venir à bout de Jannik Sinner en cinq sets, ce vendredi, en demi‐finales de l’Open d’Australie, le Serbe a une fois de plus repoussé ses propres limites.

Forcément ému, celui qui défiera ce dimanche Carlos Alcaraz pour un histo­rique 25e titre en Grand Chelem, a livré sa réac­tion lors de l’in­ter­view d’après match sur le court après Jim Courier.

« Je suis sans voix pour être honnête. Euh… oh mon Dieu… ça semble irréel, pour être honnête. Après avoir joué pendant 4 heures, il est presque 2 heures du matin. Ce match m’a rappelé qu’en 2012, j’avais affronté Rafa en finale pendant près de 6 heures. Mais le niveau d’in­ten­sité et la qualité du tennis étaient extrê­me­ment élevés. Je savais que c’était la seule façon pour moi d’avoir une chance de gagner contre lui aujourd’hui. Il a remporté les 5 derniers matchs contre moi. Il avait mon numéro de portable, j’ai donc dû changer de numéro ce soir. Mais blague à part, je lui ai dit au filet merci de m’avoir laissé gagner au moins une fois ces deux dernières années. J’ai énor­mé­ment de respect pour lui. C’est un joueur incroyable, il vous pousse à vos limites, c’est ce qu’il m’a fait ce soir. Il mérite donc un grand applau­dis­se­ment pour sa performance. »